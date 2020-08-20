Türk Deniz Kuvvetleri ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine devam ediyor Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisi ORUÇREİS gemisine refakat eden Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler Türk Deniz Kuvvetleri ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine devam ediyorTürk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, Doğu...

Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisi ORUÇREİS gemisine refakat eden Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler Türk Deniz Kuvvetleri ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine devam ediyor Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflı mesajında; "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir." bilgi notu yer aldı. Kaynak: AA