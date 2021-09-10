'TÜRK DEFNESİ' COĞRAFİ İŞARET ALMAYA HAK KAZANDI
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'TÜRK DEFNESİ' COĞRAFİ İŞARET ALMAYA HAK KAZANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORMAN Genel Müdürlüğü'nce (OGM) yürütülen proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 'Türk Defnesi' tescillendi ve coğrafi işaret almaya hak kazandı.

ORMAN Genel Müdürlüğü'nce (OGM) yürütülen proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 'Türk Defnesi' tescillendi ve coğrafi işaret almaya hak kazandı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, defnenin kırsalda önemli bir istihdam kaynağı yarattığı belirtildi. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nde yer alan pek çok şehirdeki orman köylüsünün belli başlı geçim kaynaklarından biri haline gelen defnenin, özellikle ev hanımlarına gelir kapısı olduğu kaydedildi. OGM himayesinde yürütülen proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 'Türk Defnesi' tescillendi ve coğrafi işaret almaya hak kazandı.

"İLK KEZ BİR ÜRÜN TÜRK İBARESİYLE TESCİLLENDİ"

Dünyadaki defne ihtiyacının yüzde 90'ının Türkiye tarafından karşılandığına dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 'Kozmetik, ilaç ve gıda sektöründe yoğun olarak kullanılan defneyi bundan böyle dünyaya 'Türk markası' olarak tanıtmak için önemli bir adım attık. Ülkemizde yetişen defne bitkisi müdürlüğümüzün girişimleriyle TÜRKPATENT tarafından OGM adına 'Türk Defnesi' mahreç coğrafi işareti ile tescillendi. Böylece yeni Coğrafi İşaret Yasası'na göre, ilk kez bir ürün Türk ibaresi ile tescillenmiş oldu. Şimdi Türk Defnesi Avrupa yolcusu. Bu süreci de başarıyla atlattığımızda Türk Defnesi global pazarda daha etkin yer alabilecek? diye konuştu.

'ÜLKE EKONOMİSİNE YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRALIK KATKI SAĞLADI'

Bu güne kadar tescili bulunmayan defne için Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Sistemine başvurunun da ilk şartının yerine getirildiği kaydeden Karacabey, '2016'da hazırlanan 'Defne Eylem Planı' sayesinde 2005 yılında 6 bin 436 ton olan üretim 2019 yılında 32 bin 600 tona, 2020 yılında ise 44 bin 350 tona yükseldi. Geçtiğimiz yıl defne köylüsüne 150 milyon TL, ülke ekonomisine ise 1 milyar 850 milyon TL katkı sağladı. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerindeki 25 ilde yetişen ve özellikle Bursa Karacabey ormanlarında yoğun olarak görülen defne dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor. Yaprağı ve yağı özellikle kozmetik, ilaç ve gıda sektörü tarafından kullanılan defne, Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, yerel halka ve bölgeye önemli bir gelir imkanı sağlıyor? ifadelerini kullandı.

'TÜRK DEFNESİ' COĞRAFİ İŞARET ALMAYA HAK KAZANDI
'TÜRK DEFNESİ' COĞRAFİ İŞARET ALMAYA HAK KAZANDI
'TÜRK DEFNESİ' COĞRAFİ İŞARET ALMAYA HAK KAZANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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