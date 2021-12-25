Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaçta gördükleri manzara yüzünden dilleri tutuldu

Türkiye'de jandarma ekiplerinin kaçak defineyle ilgili çalışmaları tam gaz sürerken, macera yaşamak isteyen şahıslar da çeşitli yerlerde kazı yapıyor. Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan bir grup vatandaş, başlarına gelen ilginç olayı anlattı.

KAZI YAPARKEN KARŞILAŞTILAR

Kazı yapan defineciler, kafalarını kaldırdıklarında gördükleri manzara nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Ağaçtaki kırmızılığı takip eden defineciler, çizgi boyunca kırmızı renk olduğunu gördü.

AĞACIN REÇİNESİNDEN KAYNAKLI

Önce ağacın kanadığını düşünen defineciler, daha sonra sıvıya dokununca kan olmadığını fark etti. Çünkü söz konusu sıvı, ağaç reçinesiydi. Türkiye'de bazı bölgelerde bu tarz ağaçlarla karşılaşıldığı belirtildi. Sosyal medyada da konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

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