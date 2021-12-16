Türk defineci 'Olamaz böyle bir şey' diye sevinç çığlığı attı! İşte define bulma anı
Sosyal medyada paylaşılan bir define bulma videosu çok ilgi gördü. Videodaki Türk defineci, toprağın altındaki saksıyı gördüğü sırada "Olamaz böyle bir şey" diyerek sevinç çığlıkları atıyor. Ancak saksıdan ne çıktığı henüz belli değil.
Türkiye'de son dönemde define bulmak isteyen çok sayıda vatandaş çeşitli yerlerde kazı yapmaya başladı. Jandarma ekipleri izinsiz ve usulsüz kazı yapanlarla mücadelesini sürdürürken, sosyal medyada defineciler tarafından ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak TikTok'ta paylaşılan bir define videosu ise çok sayıda görüntülenme aldı.
"OLAMAZ BÖYLE BİR ŞEY" DİYE BAĞIRDI
Söz konusu videoda, köpeği ile define arayan bir vatandaş yer alıyor. Uzun uğraşlar sonucunda mağara gibi bir yeri kazmaya karar veren vatandaş, bir süre kazdıktan sonra önüne çıkan saksı nedeniyle büyük sevinç yaşıyor. Vatandaşın "Olamaz böyle bir şey" diye sevinç çığlığı attığı görülüyor.
SAKSIDAN NE ÇIKTIĞI BELLİ DEĞİL
Videoda, Türk definecinin elindeki kazmayla kazıyı hızlandırdığı görülüyor. Saksının içindekinin ne olduğunu öğrenmeye çalışan defineci bu amacına ulaşıyor ancak saksının içerisinden ne çıktığını takipçileriyle paylaşmıyor. Çok sayıda kişi, sandığın içindeki merak etmeye başladı.
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