Türk çoban köpekleri Ümraniye'de yarıştı

20.10.2019 16:38

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması'nda yaklaşık 100 köpek, ödül almak için birbirleriyle yarıştı. Devasa boyuttaki köpekler görenleri hayrete düşürdü.



Son dönemde özgün festivallere imza atan Ümraniye Belediyesi, bu kez de Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması'na ile birlikte ev sahipliği yaptı. Ümraniye Millet Bahçesi'nde Kangal İstanbul Çiftliği birlikteliğiyle gerçekleşen programa katılan yaklaşık 100 çoban köpeği, farklı kategorilerde dereceye girmek için birbiriyle yarıştı. Etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a gösterilen devasa köpekler büyük beğeni topladı. Köpekler arasında küçük çaplı gerginlikler de yaşandı.



Kangal, akbaş, malaklı ve Anadolu çoban köpeği ırklarına mensup yaklaşık 100 köpek görünüş, kemik yapısı, duruş, yürüyüş, öz güven gibi kategorilerde incelenerek ırk, yaş grubu ve cinsiyete göre derecelendirilerek ödüllendirildi.



Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yarışma alanına geldiğinde, en göz alıcı köpekler arasında yer alan 4 köpek alana getirildi. Büyüklükleriyle göz dolduran köpeklerin bu sırada sahiplerinin kontrolünde birbirlerine hırlamaları kameralar tarafından kaydedildi. Köpekler bir an güçlerini göstermek amacıyla birbirlerine saldırmak isteseler de, sahipleri tarafından kontrol edilerek sakinleştirildi.



Yarışmayla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Hayvan sevgisi bizim töremizde var. Attan başlayın, kedi, köpek, bunların hepsi Türk örf ve adetinde dost olarak görülürler. Onun için de böyle cazip organizasyonlarda Ümraniye'de olmak istedik. Bundan önce drift etkinliği çok yoğundu. Sonrasında uçurtma şenliği çok çok yoğun geçmişti. Yine burada, Millet Bahçesi'nde araba gösterilerimiz oldu. Çoban köpekleriyle alakalı iki tane önemli cins var. Bir tanesi kangal, diğeri de akbaş. Akbaş özellikle çok önemli, hakikaten dünyada olmayan bir cins. Hatta Amerikalılar tarafından yurtdışına kaçırılıp sonrasında dava konusu olmuştu. Amerika'da ve Avrupa'da sahipsiz köpeklerin itlaf olduğu bir dönemde bizim bütün mahallelerimizde köpeklere vatandaşlarımızın bakması, beslemesi, onlarla meşgul olması canlılara ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor. Bu bizim örfümüzden, adetimizden, dini duygularımızdan gelen bir anlayış. Ben anlayıştan dolayı da bu tür bir organizasyonun Ümraniye'de olmasını arzu ettim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Nice organizasyonlarda buluşmak üzere. Millet Bahçemiz de önümüzdeki kış ve baharda şenlenecek" dedi.



Yarışmadaki kategorilerden birinde ödül alan 22 aylık Duman isimli köpeğin sahibi Taşkın Mıcık, "Mutluyum, huzurluyum. Emek verdik küçüklüğünden beri, kendi emeğimiz. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA