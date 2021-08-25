Türk cazının ustalarından Güvercinada'da unutulmaz konser
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Türk cazının ustalarından Güvercinada'da unutulmaz konser

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

- Türk cazının ustalarından Güvercinada'da unutulmaz konser Kuşadası'nın simgesi Güvercinada, ulusal ve uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil eden sevilen caz sanatçıları Meltem Ege ve Önder Focan'ı ağırladı.

- Türk cazının ustalarından Güvercinada'da unutulmaz konser

AYDIN - Kuşadası'nın simgesi Güvercinada, ulusal ve uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil eden sevilen caz sanatçıları Meltem Ege ve Önder Focan'ı ağırladı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Güvercinada Kalesi'nin eşsiz manzarasında gerçekleşen Meltem Ege, Önder Focan&Friends grubunun "A jazz night" ismini taşıyan konseri sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser bitiminde Önder Focan'ın 66'ıncı yaş günü sahnede doğum günü pastası kesilerek kutlandı.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde düzenlenen Güvercinada Dinletileri devam ediyor. Kuşada'lı sanatseverleri, birbirinden kaliteli ve seçkin sanatçılarla buluşturan Güvercinada Dinletileri'nin son konukları Türk caz müziğinin en önemli isimlerinden gitarist Önder Focan ile Türkiye'nin önemli caz vokallerinden Meltem Ege oldu. Uzun yıllardır Türk caz müziğine büyük emek vermiş, ulusal ve uluslararası pek çok önemli festivale katılarak Türkiye'yi temsil etmiş Meltem Ege, Önder Focan ve arkadaşlarının Güvercinada'nın etkileyici atmosferinde sergiledikleri muhteşem performans sanatseverleri adeta büyüledi.

66'ncı yaşını sahnede kutladı

Konserde izleyenleri gitarı ile coşturan ünlü caz müzisyeni Önder Focan ve güçlü sesi ile kulakların pasını silen Meltem Ege'ye trompette Şenova Ulker, davulda Burak Cihangirli ve basta Enver Muhammedi eşlik etti. Cazseverlerin ayakta alkışladığı konserin bitiminde Önder Focan'ın 66'ncı yaş günü sahnede doğum günü pastası kesilerek kutlandı.

"Kentimize renk kattınız"

Konseri Güvercinada'yı dolduran sanatseverlerle birlikte izleyen KUSAV Başkanı Levent Köylü, Kuşadası'nı kaliteli kültür ve sanat etkinliklerinin adresi haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içerisinde yaz günlerini sanatla renklendirmek ve hem Kuşada'lı sanatseverlerimize hem de ziyaretçilerimize unutulmaz anlat yaşatmak istiyoruz. Bu kapsamda Kuşadası'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz Türk caz müziğinin değerli isimleri Meltem Ege, Önder Focan ve arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Enerjileri, performansları ve eşsiz yorumları kentimize ve gecemize büyük renk kattılar" dedi.

Türk cazının ustalarından Güvercinada'da unutulmaz konser
Türk cazının ustalarından Güvercinada'da unutulmaz konser
Türk cazının ustalarından Güvercinada'da unutulmaz konser
Türk cazının ustalarından Güvercinada'da unutulmaz konser

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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