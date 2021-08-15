Afganistan'da Türk birliklerinin de olduğu Kabil Havalimanı'na ateş açıldı
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Afganistan'da Türk birliklerinin de olduğu Kabil Havalimanı'na ateş açıldı

Afganistan'da Türk birliklerinin de olduğu Kabil Havalimanı'na ateş açıldı
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, uluslararası büyükelçiliklerin ve Türk birliklerinin olduğu Kabil Havalimanı'nın ateş altında olduğunu açıkladı. Yetkililer, "Kabil'deki güvenlik durumu hızla değiştiği için" bölgedeki ABD vatandaşlarının kendilerini güvene alması talimatını verdi.

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığını duyan halk başkenti terk etmeye başlarken, Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçtı. Cumhurbaşkanı'nın Tacikistan'a kaçmasının ardından Taliban başkentte bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdi. Ülkede tam bir kaos hakimken Kabil Havalimanı'nın da ateş altında olduğu açıklandı.

"KABİL'DEKİ GÜVENLİK DURUMU DEĞİŞİYOR, OLDUĞUNUZ YERE SIĞININ"

ABD Büyükelçiliği'nin yayımladığı güvenlik uyarısına göre, Kabil havalimanının ateş altında olduğuna dair haberler geliyor. ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan güvenlik uyarısında, "Kabil'deki güvenlik durumu, havalimanı da dahil olmak üzere hızla değişiyor. Havaalanının ateş açıldığına dair haberler var, bu nedenle ABD vatandaşlarına oldukları yerlere sığınmaları talimatını veriyoruz" denildi.

Associated Press ajansı kaynakları da ABD'nin Afganistan maslahatgüzarının ABD askerleri tarafından elçilikten Kabil havaalanına getirildiği bilgisini paylaştı.

KABİL'DE 500 TÜRK GÖREV YAPIYOR

Halihazırda Amerikan, Norveç ve Azerbaycan birliklerinin görev yaptığı Kabil Hamit Karzai Havalimanı'nda 500 civarında Türk güvenlik görevlisi bulunuyor. Asker, polis ve jandarma birlikte çalışıyor.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

NATO, Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını duyurdu.

TALİBAN GEÇİŞ HÜKÜMETİ TEKLİFİNİ REDDETTİ

Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklanmıştı. Taliban'dan iki yetkili ise Afganistan'da geçiş hükümeti olmayacağını ve tam bir yetki devrinin beklendiğini öne sürdü.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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