Türk baba, kızını Alman Gençlik Dairesinden geri alabilmek için mücadele veriyor
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Türk baba, kızını Alman Gençlik Dairesinden geri alabilmek için mücadele veriyor

Almanya'nın Bochum kentinde yaşayan Fatih Çelik (36), 3,5 yaşındaki kızı Yağmur'u alan Alman Gençlik Dairesinden (Jugendamt) çocuğunu geri alabilmek için mücadele ediyor.

Türk baba, kızını Alman Gençlik Dairesinden geri alabilmek için mücadele veriyor
16.06.2020 22:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:30

Almanya'nın Bochum kentinde yaşayan Fatih Çelik (36), 3,5 yaşındaki kızı Yağmur'u alan Alman Gençlik Dairesinden (Jugendamt) çocuğunu geri alabilmek için mücadele ediyor.

Çelik, AA muhabirine, yılbaşında yeni taşındıkları evin bakımsız olmasının gerekçe gösterilerek kızının gençlik dairesince alındığını belirterek, çocuğunun kendisine gösterilmediğini anlattı.

Bochum'da iki yıldır kızıyla tek başına yaşayan Çelik, ocak ayında yeni taşındıkları evde bazı sorunlar olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Taşındığımız evin mutfağında boru patlaması, küf gibi bazı sorunlarla bunlara bağlı bazı böcekler vardı. Ev sahibinden bu sorunları gidermesini istedim. Bu sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sorunu ortaya çıktı, işimizi yapmadılar ya da yapamadılar. Ayrıca yeni taşındığımız için henüz yerleştiremediğim kartonlar da vardı. Kızımı yalnız yetiştirdiğim için gençlik dairesi kontrole gelip, evin durumunu görünce sorunlar başladı."

"Çocuğum Alman bir aileye verildi"

Yetkililerin daha sonra tekrar geldiğini ve Kovid-19 tehlikesi olduğu için gelen kişileri eve almak istemediğini vurgulayan Çelik, "Bu sefer 5 polisle geldiler. Kızım içeride banyo yapıyordu. Polisle birlikte kızımı zorla alıp götürdüler. Elime ters kelepçe takıp, kızımın üzerini giydirmeme bile izin vermediler." diye konuştu.

Çelik, çocuğunun Alman bir aileye verildiğini ve bu kişilerin kızına domuz eti yedirdiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"2 hafta sonra aradılar ve kızımın hastanede olduğunu söylediler, az daha aklımı kaçırıyordum. Kızımın vücudunda morluklar oluşmuş, hepsinin fotoğrafını çektim. Kızımın psikolojisi bozulmuştu. O günden sonra hiç göremedim, şimdi sistematik olarak kızımı benden koparmaya çalışıyorlar."

Kızıyla görüşebileceği şeklinde bir mahkeme kararı bulunmasına rağmen kızını kendisiyle görüştürmediklerinin altını çizen Çelik, kızına kavuşmak için Türk ve Alman yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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