"Türk Askerine Saldırırsa Hafter Unsurları Kaçacak Yer Bulamaz"
28.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:48
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte dün Trablus'a giderek resmi görüşmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarıyla dikkat çeken Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter'i hedef aldı.
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte dün Trablus'a giderek resmi görüşmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarıyla dikkat çeken Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter'i hedef aldı.
Kaynak: DailyMotion.com