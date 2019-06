Türk Akademisyen, Dijital Bağımlılık Seviyesini Ölçen Bir Teknik Geliştirdi

Bağımlılık her zaman insanlığın en büyük problemlerinden birisi olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle ile birlikte hayatımıza giren akıllı telefonlar, tabletler ve sosyal medya platformları, zaten yeteri kadar tehlikeli olan bağımlılık konusuna yeni bir sayfa açmıştır. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, insanların akıllı telefonlarından uzak kalamadıklarını ve internet erişimleri kesilen kullanıcıların bu durumdan çok ciddi rahatsızlık duyduklarını ortaya koyuyordu.

Dijital bağımlılık adı verilen bu bağımlılık çeşidine ülkemizde bulunan yetkili kurumlar ve kişilerde pek çok kez parmak basmıştı. Şimdi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci, bu konuyla ilgili olarak yeni bir teknik geliştirdi. 'Dijitanalist' ismi verilen bu teknik, kullanıcılara çevrimiçi bir test uyguluyor. 10 dakika süren test, 45 sorudan oluşuyor ve bu testin sonunda kişinin bağımlılık analizi yapılmış oluyor.

Akademisyen kişiliğinin yanı sıra Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı olarak görev yapan Dilci, dijital çağın yeni bir nesil yaratmak üzere olduğunun altını çizerek bu konudaki düşüncelerini paylaştı. Yeni çağın adının dijitalizm ve sanalizm olacağını söyleyen Dilci, insanların davranışlarına doğrudan etki edebilecek gücü olan bir dijital akımla karşı karşıya olduklarını, bu durumun risklerinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi. İnsanların, hayatlarının her anında dijital nesnelerin olması gerekiyormuş gibi hareket etmesinin büyük bir yanlış olduğunu dile getiren Dilci, insanların yüz renklerinin değiştiğini, gözlerindeki yaşların bile kuruduğunu, artık daha duygusuz kişilikler haline geldiklerini söyledi. Her şeyin sanallaştığını söyleyen Dilci, bu durumun önüne bir an önce geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, Dijitanalist'in oluşturulma amacının, insanların kendilerini tanıması olduğunu söyledi.

Dijital bağımlılık konusuna hem dikkat çekmek hem de harekete geçmek için üç yıldır bu proje üzerinde çalıştığını söyleyen Dilci, bu teknikle kişilerin bilinçaltında yatan dijital bağımlılığın oranını anlayabileceklerini ve bu konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılabileceğini ifade etti. Dijitanalist tekniğinin en önemli yeteneklerinden bir tanesinin de sahip olduğu yapay zeka olduğunu söyleyen Dilci, kendi çalışmalarının hem Türkiye hem de dünyada bir ilk olduğunu belirtti. Bu teknikle ilgili olarak patent başvurusunda bulunduklarını ifade eden Dilci, ilerleyen dönemlerde bu çevrimiçi sistemin herkes tarafından kullanılabileceğini söyledi.