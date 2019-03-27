Turizmcilere Bez Torba

Doğada 1000 yıl gibi uzun bir sürede çözülen, bitki, hayvan ve insan yaşamına büyük zarar veren plastik poşet kullanımını azaltmak için harekete geçen Kemer Belediyesi, bu kapsamda hazırlattığı 10 bin adet bez torbanın dağıtımına tüm hızıyla devam ediyor.

Kemer'deki çeşitli otel ve tatil köylerini Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül adına ziyaret eden Belediye Meclis Üyesi Aslı Bayar Ulukapı ve beraberindeki personel, otel yöneticilerine ve personeline bez torba hediye etti. Bez poşet dağıtımından çok memnun kaldıklarını kaydeden Kemerli turizmciler, çevreye duyarlı bu hizmeti için Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e ve Kemer Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Doğanın bize miras değil gelecek nesillere bırakacağımız emanet olduğunu vurgulayan Başkan Gül, "İlçemizde plastik torba kullanımını en aza indirmek ve vatandaşlarımızın bütçesine küçük de olsa bir katkı sağlamak amacıyla hazırlattığımız bez torbaları, bu kez turizmcilerimize ve turizm personelimize de hediye ettik. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler