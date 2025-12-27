Haberler

Uludağ'da Kar Kalınlığı 12 Santimetreye Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da kar yağışı sonrası kar kalınlığı 12 santimetreye yükseldi. Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları devam edecek.

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yağış sonrası kar kalınlığı 12 santimetreye yükseldi.

Tatilcilerin 'beyaz cennet' dediği Uludağ'da kar kalınlığı dün 6 santimetre olarak ölçülürken, bölgede gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası bölgede kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı. Uludağ'ın zirvesi de karla kaplanırken, bölgede zaman zaman tipi etkili oldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; kent merkezinde hava sıcaklığı 4 derece olurken, Uludağ'da bugün ve yarın karla karışık yağmurun devam etmesi, zirvede de pazartesi gün boyu aralıklarla kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor

Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik