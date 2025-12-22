1) MİDYAT'TA TURİZM KIŞIN DA DEVAM EDİYOR

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Midyat, farklı din, dil ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı hoşgörü iklimiyle kış aylarında da yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Dizi ve filmlere ev sahipliği yapan tarihi mekanlarda fotoğraf ve selfie çeken ziyaretçiler, yöresel şal takıp kına yaptırarak, kemençe eşliğinde halay çekerek Midyat kültürünü yakından tanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Midyat'ta, ilçe merkezindeki tarihi çarşı ve sokaklarda ziyaretçi yoğunluğu özellikle hafta sonları artıyor. 'Dinler ve diller diyarı' olarak anılan ve İslam, Hristiyanlık ve Ezidilik inançlarına ait izlerin yanı sıra Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinin yüzyıllardır bir arada yaşadığı ilçe, turistlerin de ilgisini çekiyor. Dizi ve filmlere ev sahipliği yapan tarihi mekanlarda fotoğraf ve selfie çeken ziyaretçiler, yöresel şal takıp kına yaptırarak, kemençe eşliğinde halay çekerek Midyat kültürünü yakından tanıyor. İlçedeki çarşıda telkari ustalarının el emeği gümüş işlemeleri sergilenirken, yöresel ürün pazarları da turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen ziyaretçiler, dizi ve filmlere ev sahipliği yapan tarihi mekanlarda fotoğraf ve video çekiyor. Yöresel şal takan, ellerine ve yüzlerine dek (kına) yaptıran turistler, yerel çalgıcıların çaldığı kemençe eşliğinde halay çekiyor.

'KIŞ AYLARINDA DA TÜRKİYE'Yİ MİDYAT'A BEKLİYORUZ'

Yöresel dek sanatçısı Uğur Ertek, ilçedeki turizm faaliyetlerinin kış aylarında da sürdüğünü ifade ederek, "Şu an 5 bin yıllık bir şehrin tam ortasındayız. Burası kapısı kilitli bir hazineydi; anahtarı takıldı ve anahtar takıldığında bir hazine olduğu ortaya çıktı. Yetkililerimizin gösterdiği gayretler sonucunda Midyat'ımız şu an Türkiye'nin en gözde, en popüler turizm yerlerinden biri haline geldi. Türkiye'de bunun farkına varıldı. Çekilen videolarla, sosyal medyada gördüklerinizle umarım bir gün Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya gelir, bu güzellikleri görür ve yaşar. Herkesi Midyat'a bekliyoruz. Akın akın buraya gelmeye devam ediyorlar. Tarihi konaklarımız, lezzetli yemeklerimiz, telkarilerimiz, el işlemelerimiz; her şeyimizle turizme hazırız. Kış aylarında da bütün Türkiye'yi Midyat'a bekliyoruz" dedi.

'TURİSTLER ÇOK BEĞENİYOR'

Yöresel şal işletmecisi Leyla Yıldız da "Midyat'ın tarihi açısından turistler sık sık buraya geliyor. Ben kendim şal bağlıyorum, burada video çekimleri yapıyorum. Turistler bunları beğeniyor. Tarihi evleri, taşları, sokaklarıyla ilgilerini çekiyor; görüp gelmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

'TARİHİ DOKUSU ÇOK ÇEKİCİ'

Bursa'dan gelen Sibel Er ise ilçeyi çok merak ettiğini ifade ederek, "Midyat'ı çok merak ediyorduk. Filmlerden de görüyorduk zaten. Benim üçüncü gelişim, eşimin ilk gelişi. Çok beğendik. İnsanları olsun, yemekleri olsun inanılmaz güzel bir yer. Herkesin mutlaka buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Kesinlikle tarihi dokusu çok çekici. Öncelikle yemekleri inanılmaz lezzetli ve insanları çok samimi. Anadolu'nun samimiyetini burada daha fazla hissettik. Gerçekten çok güzel bir yer. İnsanlar mutlaka bir kere burayı görmeli diye düşünüyorum" dedi.

Azerbaycan'dan gelen turist Medine Bayramova ise "Mardin'i çok beğendim. Taş konaklar, eski yapılar bence çok özel. Enerjisi güzel, insanları güzel, yemekleri güzel. Yöresel kıyafetler de ayrı bir güzellik. Herkesin Mardin'i gezmesini isterim" diye konuştu.