Mersin Plajlarında Kurban Bayramı Yoğunluğu

MERSİN'in Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlarda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu kentte tatilciler, ilçelerdeki plajları tercih etti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korikos Antik Kenti'nin bir parçası olan Kızkalesi'ne gelen ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.Kızkalesi Turizm, Kültür ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, otel, pansiyon gibi tesislerin dolu olduğunu söyledi. Kızkalesi'nde alınan önlemlerin olumlu yansıdığını kaydeden Çalışkan, "Herkesi bu güven ortamında tatilini Kızkalesi'nde geçirmesi için davet ediyorum istiyorum" dedi.

Haber-Kamera: Ali Rıza EREN/MERSİN,