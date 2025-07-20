Mersin Kızkalesi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

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Mersin'in Kızkalesi bölgesinde artan sıcaklıklarla birlikte hafta sonu plajlar doldu taştı. Konaklama tesisleri %100 doluluk oranına ulaştı ve bölge, hem yerli hem de yabancı turistlerle hareketlendi.

MERSİN'in turizm bölgesi Kızkalesi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Mersin'de, artan sıcaklık ve nemin etkisiyle vatandaşlar sahillere akın etti. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi başta olmak üzere kent genelindeki plajlarda hafta sonu yoğunluk yaşandı. Serinlemek isteyen vatandaşlar ve turistler soluğu sahillerde aldı. 321 kilometrelik kıyı şeridine sahip Mersin'de hem kent sakinleri hem de çevre illerden gelen günübirlik tatilcilerle doldu.

Bölgede konaklama tesislerinin yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştığını kaydeden işletmeci Nur Kaya, "Okulların tatil olmasıyla birlikte bölgemizde yoğunluk yaşanıyor. Günübirlik ve konaklamalı gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Herkesi bu güzelliği yaşamaya davet ediyorumö dedi.

Haber-Kamera: Ali RIZA EREN/ERDEMLİ (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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