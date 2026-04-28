Kuşadası'na 4 Bin 600 Turist Getiren 'Odyssey of the Seas' Yanaştı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 'Odyssey of the Seas' isimli kruvaziyerle çoğu ABD'li 4 bin 600 turist geldi.

Bahama bayraklı 347 metre uzunluğundaki 'Odyssey of the Seas' isimli yolcu gemisi, Ege Port Kuşadası Limanı'na yanaştı. Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden biri olan 'Odyssey of the Seas' içerisinde ağırlıklı olarak ABD'li 4 bin 600 yolcunun bulunduğu belirtildi. Gemiden ayrılan turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında dünyaca ünlü Efes Antik Kenti'ni ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Tur programına katılmayan turistler ise ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
