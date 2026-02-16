Haberler

Hesarek Kayak Merkezi'nde Yoğun İlgi

Hesarek Kayak Merkezi'nde Yoğun İlgi
Güncelleme:
Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, kış turizminin önemli duraklarından biri olarak pazar günü yaklaşık 5 bin misafir kabul etti. Ziyaretçiler, modern tesisler ve muhteşem manzarası eşliğinde karın tadını çıkardı.

BİNGÖL'de kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Hesarek Kayak Merkezi, pazar günü yaklaşık 5 bin kişiyi ağırladı. Merkezde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan ve 178 bin metrekare alana kurulan Hesarek Kayak Merkezi'ne, dün yaklaşık 5 bin kişi geldi. Doğayla iç içe atmosferi, modern tesisleri ve manzarası ile dikkat çeken merkez, özellikle hafta sonları çevre illerden yoğun ilgi görüyor. Başta Diyarbakır, Elazığ ve Muş olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler hem pistlerde hem kaydı hem aileleri ile birlikte karın keyfini çıkardı. Kayak merkezinde de zaman zaman uzun kuyruklar da oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
