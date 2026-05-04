Uludağ'da Mayıs Ayında Kar Kalınlığı 62 Santimetreye Ulaştı

TÜRKİYE'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, mayıs ayında kar yağışı etkili oluyor.

TÜRKİYE'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, mayıs ayında kar yağışı etkili oluyor. Kayak merkezinde kar kalınlığı 62 santimetre olarak ölçüldü.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hafta sonu devam etti. 1 Mayıs'ta 45 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı 3 günde 17 santimetre artarak 62 santimetreye ulaştı. 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden ve 8 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 1, en düşük sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü. Uludağ'da kar yağışının, gün boyu ve yarın aralıklarla devam etmesi, çarşamba günü ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
