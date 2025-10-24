Bodrum'da Sağanak Sonrası Büyüleyici Gün Batımı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sağanağın ardından gün batımı sırasında gökyüzü kızıl tonlara büründü. Eşsiz manzara, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Bodrum'da etkisini yitiren sağanağın ardından gökyüzünde güneşin batışıyla ortaya çıkan kızıl ağırlıklı renkler, güzel görüntüler oluşturdu. Yelkenli tekneler arasında ve denizin yansımalarıyla oluşan manzarayı, turistler de cep telefonlarıyla görüntüledi. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde görevli serbest foto muhabiri Mehmetcan Meral'in objektifine yansıyan kareler, belediyenin sosyal medya hesaplarında 'Bodrum'da büyüleyici bir gün batımı anı' notuyla paylaşıldı.