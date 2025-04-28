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Bodrum'a Marella Discovery 2 Kruvaziyeriyle 1772 Turist Geldi

Bodrum'a Marella Discovery 2 Kruvaziyeriyle 1772 Turist Geldi
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Marella Discovery 2 isimli kruvaziyer, 1772 turist ile Bodrum'a ulaştı. Turistler tarihi yerleri gezip güneşli havanın tadını çıkardı.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 'Marella Discovery 2' isimli kruvaziyer 1772 turist getirdi. Gemiden inen turistler tarihi noktaları ziyaret etti, sıcak ve güneşli havanın tadını çıkardı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 'Marella Discovery 2' isimli yolcu gemisi saat 08.00'da demirledi. Gemide ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere 1772 yolcu 734 personel bulunuyor. İlçeye gelen turistler tarihi noktaları ziyaret ederek sıcak ve güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı. Yolcu gemisinin akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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