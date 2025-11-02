Ayder Yaylası'nda Sonbahar Güzellikleri ve Sakinliği

RİZE'de ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü ve çevresindeki ağaçların yapraklarının sararmasıyla birlikte ortaya güzel görüntüler çıktı. Yaz turizm sezonunun sona ermesiyle sakinliğe bürünen yaylada oluşan renk cümbüşü ve seyirlik manzara dronla görüntülendi.

Dağ ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatif sunan Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, sonbahar renkleriyle kaplandı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına büründü. Yaz aylarında kalabalık yürüyüş grupları, fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarıyla dolup taşan yayla tatil sezonunun bitmesiyle turist yoğunluğunun yerini sessizliğe bıraktı. Sakinliğe bürünen yaylada oluşan renk cümbüşü ve seyirlik manzara dron kamerasına yansırken, sarı, kırmızı ve turuncu renklerin hakim olduğu Kaçkar Dağları eteklerindeki yayladaki sakinliği fırsat bilen besiciler de büyükbaşlarını otlatmaya çıkarıyor. Yaylaya gelenler sakinliğin tadını çıkarırken, bölgedeki otel ve esnaflar kış turizmi sezonuna hazırlanıyor.

'SONBAHARLA SAKİNLİK HAKİM'

Turizm işletmecisi Tuna Sarı, Ayder Yaylası'nın sonbaharda aileler için daha avantajlı olduğunu söyleyerek, "Ayder yaz sezonunda 'yüzde 100 doluydu' diyebiliriz. Temmuz ve ağustosun 15'ine kadar doluyduk. Sonbaharla sakinlik hakim oldu. Bu dönem çocuklu aileler için daha avantajlı bir dönem. Ayder şu an kalabalık değil, çok yoğunluk yok. Otel fiyatları ise daha uygun. Sessizliği ve sakinliği seven insanların bu dönemlerde buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz. 'Sonbahar sanattır' diye yola çıkan insanların, doğanın bize verdiği bu güzellikleri görmesini bekliyoruz. Biz bundan sonra kar yağışını ve kış sezonunu bekliyoruz" diye konuştu.