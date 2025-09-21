Haberler

Ayder Yaylası'na Alternatif Ulaşım Çalışmaları Sürüyor

Ayder Yaylası'na Alternatif Ulaşım Çalışmaları Sürüyor
Rize'de sel nedeniyle ulaşıma kapanan Ayder Yaylası için alternatif güzergahlar açma çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdare ekipleri karla kaplı alanda iş makineleri ile ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

AYDER YAYLASI'NA ALTERNATİF ULAŞIM ÇALIŞMASI

Rize'de selin etkisiyle çökme yaşanması sonucu ulaşıma kapanan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na alternatif güzergahlar üzerinden ulaşım sağlanması için İl Özel İdare ekipleri, karla kaplı bölgede iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Samistal Yaylası civarına ulaşan ekipler, Cat, Elevit, Trovit, Palovit, Samistal, Kavron hattını kullanarak Ayder'e ulaşmayı hedefliyor. Çalışmalarda; kanal kazıcı, yükleyici, greyder ve 4x4 araçlar görev alıyor. Ekiplerin karla kaplı arazide sürdürdükleri aralıksız çalışmalar araç kameralarına yansıdı. Çalışmalar planlandığı gibi ilerlerse ekiplerin gece yarısı sıralarında Ayder'e ulaşması bekleniyor.

Cevahir TOPALOĞLU/ RİZE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
