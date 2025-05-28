Amasra'ya 997 Rus Turist Taşıyan Kruvaziyer Limana Yanaştı

Amasra'ya 997 Rus Turist Taşıyan Kruvaziyer Limana Yanaştı
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Bartın'ın Amasra Limanı'na 71. kez yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, 997 Rus turisti kente getirdi. Kruvaziyerle Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı ise 88 bin 771'e ulaştı.

BARTIN'ın Amasra Limanı'na 71'inci kez yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile kente 997 Rus turist geldi. Böylece 2 yıl 10 ayda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 88 bin 771 oldu.

Rusya'dan 2 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu sabah 997 yolcu ve 440 personelle Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen Rus turistler, ilçede gezmeye başladı. Turistlerin tur planında Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi yer alıyor. Gemi, bu akşam saatlerinde Samsun'a hareket edecek. Kruvaziyer, Ağustos 2022'den bugüne kadar toplam 71 seferde 88 bin 771 Rus turist taşırken, bu yılsonuna kadar 13 sefer daha düzenlenecek.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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