Amasra'da Kurban Bayramı Ziyaretçi Akını

Amasra'da Kurban Bayramı Ziyaretçi Akını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasra, Kurban Bayramı tatilinde 31 bin 866 aracın girişiyle 150 bin ziyaretçi ağırladı. Otellerin tamamı dolarken, bayram tatili deneyimi oldukça olumlu geçti.

BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 31 bin 866 araç giriş yaptı, günübirlik tatilcilerle yaklaşık 150 bin kişi ilçeyi ziyaret etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Amasra Kalesi'nin bulunduğu, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik tatilcilerle birlikte Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti. Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre; 4 günlük bayram tatili boyunca ilçeye toplam 31 bin 866 araç giriş yaptı.

'AMASRA, BAYRAMDA SINIFI GEÇTİ'

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, "4 günlük bayram tatili oldukça güzel geçti. Özellikle çevre iller ile İstanbul ve Ankara'dan yoğun şekilde ziyaretçi ilçemize geldi. Şirin ilçemize yaklaşık 32 bin araç girişi olurken, 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarımızın tamamı doldu. Yaklaşık 150 bin günübirlik turist ilçemize gelerek, mutlu olarak ayrıldı. Amasra, bayramda sınıfı geçti diyebiliriz, şimdi yaz ayına hazırlıklarımız başladı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Osman Ağa'nın kızı Dilek tatil pozlarıyla gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a 'Evet' dedi

İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a "Evet" dedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu: Kaybetmeyi hak etmedik

Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Bayram ziyaretinde çocuğunun evinde eski eşini öldürdü

Bayram ziyaretinde çocuğunun evinde eski eşini öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.