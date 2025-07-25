Aksu'daki Yangın Perge Antik Kenti'ni Tehdit Etmedi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının Perge Antik Kenti'ne ulaşmasına rağmen herhangi bir zararın meydana gelmediğini açıkladı. Yangın, ilgili tüm kurumların koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındı.

'HERHANGİ BİR ZARAR YAŞANMADI'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangının, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Perge Antik Kenti Tiyatrosu sınırına kadar ulaştığını ancak ilgili tüm kurumların koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Kültürel mirasımız olan Perge Antik Kenti'nde yangın kaynaklı herhangi bir zarar yaşanmamıştır. Bazı mecralarda yer alan 'yangının antik kente sıçradığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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