Ağrı Dağı Eteklerindeki Sulak Alanlar Kuş Gözlem Turizmine Kazandırılıyor

IĞDIR'ın Aralık ile Karakoyunlu ilçeleri arasında bulunan, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlar, doğa ve kuş gözlem turizmine kazandırılıyor. Yıl boyunca çok sayıda yaban hayvanı ve kuş türüne ev sahipliği yapan bölgenin, turizm açısından yeni bir cazibe merkezi olması için hazırlık yapılıyor.

Genel adıyla Iğdır Ovası Aralık Sulak Alanı olarak bilinen bölgede yapılan gözlemler sonucu birçok farklı kuş türünün yaşadığı tespit edildi. Ağrı Dağı'nın zirvesinden eriyen kar ve buzul sularıyla beslenen alan, yılın her mevsimi farklı ekosistemleri barındırıyor. Doğal zenginliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken sulak alanların turizme kazandırılması amacıyla bölgede kuş gözlem istasyonları ve kulelerinin inşa edilmesine başlandı.

Bölgeyi ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulunan Iğdır Valisi Ercan Turan, alanın tematik turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Vali Turan, "Kuş çeşitliliğinin yoğun olduğu bu bölgeyi doğa ve kuş gözlemcileri için cazip hale getirmek istiyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda başlattığımız çalışmalarla İslamköy yakınlarında ilk gözlem istasyonunu tamamladık. Kuş yoğunluğunun gözlendiği diğer alanlarda da gözlem kuleleri yapılacak" diye konuştu.

Valilik öncülüğünde sürdürülen projeyle hem bölgedeki ekoturizmin gelişmesi hem de doğaseverlerin sulak alanları daha yakından tanıması hedefleniyor.