Turizm Tabana Yayılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardım sağlanacak.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, yayınlanan kararnamenin turizm sektörünün yıllarca beklediği "turizme gerçek anlamda emek veren, gelişimi için mücadele edenleri" artık dikkate alacağı anlamına geldiğini belirterek, bu kararnamenin sektöre yeni bir ivme kazandıracağını kaydetti.

Yavuz Yılık, kararnamenin turizmciler tarafından turizmde tabanın karar merci olacağı şeklinde yorumlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Türk turizminin özellikle de termal tesislerin en büyük sorunu, turizme yatırım yapan, mesaisini turizm için harcayan, kısaca ekmeğini turizmden çıkaranların tespitlerini, çözüm önerilerini ilgili mercilere iletmekte zorlanmaları, bu doğrultuda bütçesel sıkıntı yaşadıkları için bağlı bulundukları STK ve vakıfların etkinlik gerçekleştirmekte zorlanmaları idi. Bu nedenle çözümler biliniyor ancak, arada bağ kurulamıyordu. Bu kararname sektörde yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor, onların artık önemli olduğu, sorunların kısa sürede giderileceği mesajını veriyor. Bunda sektörden gelen ve sorunları çok iyi bilen Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'un büyük rolü var. Şahsım ve tüm dernek üyeleri adına bu hamleden dolayı sayın bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."