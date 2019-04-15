Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen törende, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Anıta sırasıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği ve Samsun Turizmciler Derneğince çelenk sunuldu.

"Turizm potansiyelimiz sürekli artmaktadır"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, turizmin ülkenin zenginleşmesi, tanıtılması, devletin güçlenmesi, insanların refah içerisinde mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok zengin bir tarihi mirasa sahip, doğa güzellikleriyle bir cenneti andıran ve aynı zamanda ülkenin turizm zenginlikleri bakımından da dünyanın önemli zenginliklerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken İpekdal, "Bu alanda her geçen gün daha büyük adımlar atılmakta. Turizm potansiyelimiz sürekli artmaktadır. 2018 yılında tüm zorluklara rağmen Türkiye 46 milyonu aşan bir turist kabulüyle kendi rekorunu kırarak olağanüstü bir başarı kazanmıştır. 2017 yılına göre Türkiye genelinde turist artışı yüzde 21 buçuk oranında yükselmiştir" dedi.

İpekdal'ın konuşmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından gösteriler gerçekleştirildi. Daha sonra törene katılanlar cadde üzerinde bulunan esnafa, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanan "Rota Samsun" kitapçığını verdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen fotoğraf sergisi ile tören sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA