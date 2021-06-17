Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Meclis Toplantısı Sayın Valimiz Başkanlığında Yapıldı
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Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Meclis Toplantısı Sayın Valimiz Başkanlığında Yapıldı

Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Meclis Toplantısı Sayın Valimiz Başkanlığında Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Meclis Toplantısı Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve diğer birlik üyelerinin katılımıyla Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Meclis Toplantısı Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve diğer birlik üyelerinin katılımıyla Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliğine ait gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Valimiz Sayın Mehmet Makas, İlimizde turizmin canlandırılması durumunda diğer yatırımların da artacağına dikkat çekerek, birlik olarak bu yönde çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini vurguladı.

Kaynak: Habermetre

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