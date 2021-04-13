Turistleri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı
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Turistleri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da taksisine bindiği yabancı uyruklu turistleri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

İstanbul'da taksisine bindiği yabancı uyruklu turistleri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart'ta Çeçenistan uyruklu E.S'nin, Eminönü'nden Taksim'e gitmek için bindiği taksiden yankesicilik suretiyle 4 bin dolarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, E.S'nin iki arkadaşıyla bindiği takside verdiği 30 liranın yıprandığını öne sürerek kabul etmeyen sürücü Kahraman P'nin (30), yeni para vermek isteyen müştekinin çantasından el çabukluğuyla 4 bin dolar alması üzerine tartışma çıktığı tespit edildi.

Yaşanan arbedenin ardından araçtan inen müşterilerin yanına gelen Cem K'nin (44) yardımcı olmak bahanesiyle araca bindikten sonra taksi şoförüyle birlikte olay yerinden uzaklaştıklarını belirleyen ekipler, Kahraman P. ile Cem K'yi gözaltına aldı.

"Dolandırıcılık" ve "yankesicilik" suçlarından kaydı bulunan Kahraman P. ile Cem K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahraman P'nin tutuklanmasına karar veren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Cem K'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Turistleri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı
Turistleri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı
Turistleri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı
Turistleri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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