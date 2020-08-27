Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı İstanbul'da bir taksici, aracına binen turistin 'tırnakçılık' yöntemiyle 500 dolarını çaldı. Durumu oteline gidince fark eden turist şikayetçi olunca, uyanık taksici güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Şişli'de geçtiğimiz günlerde iş seyahati için Türkiye'ye gelen M.A. isimli bir turist, AVM'den alışveriş yaptı. Alışverişten sonra dışarı çıkıp bir taksiye binen turist, 'tırnakçılık' yöntemiyle taksiciye 500 dolarını kaptırdı. Otele gittiğinde soyulduğunu anlayan turist, emniyete giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasındaki görüntülerin ele verdiği taksici kısa sürede yakalandı.

CEBİNDEKİ PARALARI GÖRMEK İSTEDİ

Taksinin ön koltuğuna oturan M.A. gideceği yerin kaç para olduğunu sordu. İddiaya göre; bunun üzerine taksici, tutarı göstermek için turistten parasını çıkarmasını istedi. M.A. cebinden yüklü miktarda para çıkarınca, taksici ücreti göstermek için parayı turistin elinden aldı.

500 DOLARI KAŞLA GÖZ ARASINDA ALDI

Sözcü'nün haberine göre taksici, turistin paralarını sayarken "Tırnakçılık" yöntemiyle 100 dolarlık 5 banknotu aldı. Taksicinin 500 dolarını aldığını fark etmeyen turist, yolculuk ücretini öğrenince 'gidelim' dedi. Oteline ulaştıktan sonra durumdan şüphelenen M.A., parasını sayınca 500 doların eksik olduğunu gördü. Bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay anına ait görüntülere ulaştı. Kamera görüntülerinden taksicinin para sayma anları da tespit edildi. Plakası belirlenen taksiyi olay saatinde Halis A.'nın kullandığını belirleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalan taksici emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.