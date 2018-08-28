Turistik Mahallede Tatil Sonrası Temizlik

ANTALYA (AA - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın ardından belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

Turistik yerlerden Adrasan Mahallesi'nde, belediye ekiplerince, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından sahilde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Falay, yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince Adrasan'a yoğun tatilci geldiğini ifade ederek, bayram sonrası detaylı temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.

Adrasan'ın ilçenin turizme açılan penceresi olduğuna işaret eden Falay, şunları kaydetti:

"Adrasan Mahallemiz yaz mevsiminde tatil yapmak için yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği turizm merkezlerinden. 10 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı misafirlerimiz Adrasan'ı tercih ederek büyük yoğunluk yaşanmasını sağladı. Biz de belediye olarak tatilci yoğunluğunun azalmasıyla Adrasan'da özel temizlik çalışması yaptık."

Temizlik çalışmasının üç kilometrelik deniz sahili, ana yol kenarları ve ara sokaklarda yapıldığını hatırlatan Falay, çevre temizliği konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istedi.