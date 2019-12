Turhan Gültekin'in Adı Kırşehir Kaman'da bir sokağa verildi

31.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:42

Kırşehir İli Kaman İlçesi Ak Partili Belediye Başkanı Necati Çolak meclisin oy birliği ile aldığı karar sonrasında Turhan Gültekin'e meclis kararını bildiren bir mektup gönderdi.

Turhan Gültekin'in talebesi olan Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak mektubunda; "İnsanlar, her yaşta doğası gereği öğrenme çabası ile büyür. İnsanların hayatı öğrendiği en iyi yerlerden biriside okuldur. Okul, öğrencilerin ikinci ailesi, öğretmenler ise ikinci anne ve babasıdır. Öğretmenlik girilen derslerle sınırlandırılamayan önemli bir hayat mesleğidir. Kendinden evvel başkaları için yaşamak yalnızca onlara özgü bir düşüncedir. Sabır, sadakat ve zaman gereklidir. İşini evine taşıyan, mesleği bir yaşam tarzı haline gelmiş görevlerden birisidir. Sadece okuma, yazma, bilgi öğretmekle görevli olduğunuz halde, yine de büyük bir özveri ile bizlerin her türlü sorunları ile yakından ilgilendiniz. Hepimize hayatın sözlük anlamı dışında bir anlam taşıdığını öğrettiniz. Bizleri geleceğin ışıkları olarak yetiştirdiniz. Bize "Vatanın, Milletin" her şeyden üstün olduğunu "Dinin, Namusun" her zaman her şeye rağmen korunması gereken bir hazine olduğunu anlattınız; "Dostluğun, Kardeşliğin" önemini "Saygının ve Kalp Kırmamanın" ne kadar güzel olduğunu öğrettiniz. Bizi güzeli huylu, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirme ümidi ile bugünlere getirdiniz. Belki emeklerinizin karşılığını aldınız, belki alamadınız ama siz görevinizi yerine getirdiniz.

İlçemizde görev yaptığınız süre içerisinde Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı ,Vatansever gençlerin yetişmesi için gösterdiğiniz gayret ve çabadan dolayı teşekkür eder; isminizin sonsuza denk unutulmaması ümidiyle ilçemiz Gaffar Mahallesi Okullar Caddesi'nin Gölboğazı-1 Cadde'den başlayıp, Lokman AVŞAR caddesi arasında biten kısmına öğretmen Turhan GÜLTEKİN sokağı ismi verilmişti. Konuya ilişkin meclis kararı yazımız ekindedir. Sevgi ve Saygılarımla" dedi.

