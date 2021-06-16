Turhal Şeker Fabrikasında geçen yıl 821 bin ton pancar işlendi

Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, geçen yıl 821 bin ton pancar işlendiğini bildirdi.

Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, geçen yıl 821 bin ton pancar işlendiğini bildirdi.

Yüksel, fabrikada düzenlediği basın toplantısında, Turhal Şeker Fabrikası'nın 3. taksit bedeli olan 121 milyon 841 bin 500 liranın 7 Haziran'da ödendiğini söyledi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına son bir taksidin kaldığını belirten Yüksel, "Son 3 yıl içinde baştan aşağı yenilenen, modernize edilen makine ve ekipmanları ile üretimin ihtiyacı olan tüm teknolojiyi yeniden bünyesine katan Turhal Şeker'de Kayseri Şeker'in üreticisine sunmuş olduğu tüm imkanlar, Turhal çiftçisi için de hayata geçirilmiş oldu." dedi.

Çiftçilere verilen destekler neticesinde fabrikada geçen yıl 821 bin ton pancar işlendiğini anlatan Yüksel, şöyle devam etti:

"118 bin 350 ton şeker, 32 bin 708 ton melas ve 257 bin 215 ton yaş küspe üretimi gerçekleştirerek, kendi tarihinde gerçek bir rekora imza attı. Turhal Şeker'de bu verim ve üretim alanındaki yatırımların bir karşılığı olarak bölge ekonomisine 582 milyon liralık satış hacmi oluşturuldu. Ayrıca Turhal Şeker Fabrikamız için tedarik edilen hizmet ve malzeme alımlarında Tokat ve Turhal civarı tercih edilerek bölge ekonomisine 24 milyon lira girdi sağlanmıştır. Bölge ekonomisinin can damarlarından bir tanesi olan Turhal Şeker, sadece Turhal ilçesine değil, Tokat ve diğer civar illere de canlılık getirmeyi başardı. Artan şeker kalitesine ek olarak daha az enerji harcayarak üretim yapan fabrika, otomasyon sistemleri ve doğa dostu yatırımları ile de adeta özelleştirmenin yüz akı oldu."

Yüksel, 16 Haziran itibarıyla çiftçilerin çapa avansının ödenmeye başlandığını dile getirerek, "Turhal ve civarı çiftçilerimize ödenen toplam miktar 17 milyon 863 bin 350 lira. Bugün çiftçilerimizin hesaplarına yattı. Buradan bu müjdeyi de vermek isterim." ifadesini kullandı.

Basın toplantısının ardından gazetecilere fabrikayı gezdiren Yüksel, revizyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Daylak