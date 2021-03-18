Turhal'da sosyal konut projesinin temeli atıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen 100 bin sosyal konut projesinde inşa edilecek olan 296 sosyal konutun temeli atıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen 100 bin sosyal konut projesinde inşa edilecek olan 296 sosyal konutun temeli atıldı.

Kayacık Mahallesi'nde yapılacak konutların inşası için şantiye alanında temel atma töreni düzenlendi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde TOKİ eliyle yapıların konutların sayısının 1 milyonu aştığına dikkati çekerek, "Tokat'ta da 5 bin 400 konutu ihale ettik, 5 bin 71 konutu da teslim ettik. Burayı da bitirdiğimiz zaman 5 bin 400 konutu teslim etmiş olacağız. Burada 296 daire, 3 iş yeri, 1 de camimiz var. İnşallah Turhal'ımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmalarının sevincine ortak olduklarını dile getirerek, "Bir yandan da ilçemize yaklaşık 55 milyon lira gibi bir bedelle yatırım gelmesinin sevincini yaşamaktayız. Bugün temelini atacağımız 296 sosyal konut, cami ve ticaret alanından oluşan projenin, müracaatımız sonucu sayın milletvekillerimizin de yardımıyla hayata geçirildiğini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların sonrası dua ve kurban kesiminin ardından konutların temeli atıldı.

Törene AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kaymakam Ali Gökay, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir, AK Parti Turhal İlçe Başkanı Yusuf Karakoyun ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Daylak