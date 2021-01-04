Turhal Belediyesi, kendi ürettiği travertenleri pazarlamaya hazırlanıyor
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Turhal Belediyesi, kendi ürettiği travertenleri pazarlamaya hazırlanıyor

04.01.2021 13:54 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:59
Turhal Belediyesi, kendi ürettiği travertenleri pazarlamaya hazırlanıyor

TOKAT'ın Turhal ilçesinde belediye, 12 yıldır atıl durumda olan traverten ocağını satın alarak tekrar faaliyete geçirdi.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde belediye, 12 yıldır atıl durumda olan traverten ocağını satın alarak tekrar faaliyete geçirdi. Belediyenin yaptığı çalışmalarda kullanılan travertenleri satarak gelir de elde edeceklerini belirten Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Çevre belediyelerin, özel idarenin ve şehrimizin genelinde nerede ihtiyaç varsa önümüzdeki süreçte taşımızı pazara çıkaracağız" dedi.

Turhal Belediyesi, 12 yıldır ilçede atıl durumda olan traverten ocağını satın alarak işletmeye başlattı. Traverten ocağından çıkartılan taşlar belediyeye ait olan mermer atölyelerinde işleniyor. İşlenen mermerler ilçede belediye tarafından yapılan çalışmalarda kullanılıyor. Hedeflerinin kendi ihtiyaçlarını üretmek ve ekonomiye katkı sağlamak olduğunu söyleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Kendi ihtiyacını kendisi giderebilen üretim yapan ekonomiye de katkı sunan bir Turhal Belediyesi hedefliyoruz. Bu bağlamda Turhal için en büyük projelerden bir tanesi olan 'Kanal Turhal' projemizi hayata geçirme noktasında arayış içerisinde iken bir traverten ocağı aldık. Projenin kenarındaki yolların yürüyüş yollarının, rekreasyon alanlarının yapımında kullanmak üzere böyle bir proje gerçekleştirdik" dedi. 

'PAZARA ÇIKARACAĞIZ'

Aylık 5 bin metrekare traverten üretimi hedeflediklerini ifade eden Başkan Bekler, "Şu andaki tablo ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde ve önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde de rezerv sorunumuz olacağını düşünmüyorum. Yaptığımız sondajlar bunu gösteriyor. Bu oluşumu uzun yıllar süren bir taş. Görselliği ve antibakteriyel özelliği ile ıslak zeminlerde ve evlerin içerisinde de kullanılmaya başlandı. Tokat merkezde bir bölgede yapılan rekreasyon çalışmasının traverteni Turhal Belediyesi tarafından verildi. Çevre belediyelerin, özel idarenin ve şehrimizin genelinde nerede ihtiyaç varsa önümüzdeki süreçte taşımızı pazara da çıkaracağız" diye konuştu.

FOTOĞARAFLI


Turhal Belediyesi, kendi ürettiği travertenleri pazarlamaya hazırlanıyor
Turhal Belediyesi, kendi ürettiği travertenleri pazarlamaya hazırlanıyor
Turhal Belediyesi, kendi ürettiği travertenleri pazarlamaya hazırlanıyor
Turhal Belediyesi, kendi ürettiği travertenleri pazarlamaya hazırlanıyor
Turhal Belediyesi, kendi ürettiği travertenleri pazarlamaya hazırlanıyor
Turhal Belediyesi, kendi ürettiği travertenleri pazarlamaya hazırlanıyor
Turhal Belediyesi, kendi ürettiği travertenleri pazarlamaya hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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