Turgutluspor - Bayburt maçı saat kaçta, hangi gün? Turgutluspor - Bayburt hangi kanalda? Turgutluspor muhtemel ilk 11'i!
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Turgutluspor - Bayburt maçı saat kaçta, hangi gün? Turgutluspor - Bayburt hangi kanalda? Turgutluspor muhtemel ilk 11'i!

14.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:35
Turgutluspor - Bayburt maçı saat kaçta, hangi gün? Turgutluspor - Bayburt hangi kanalda? Turgutluspor muhtemel ilk 11'i!

Manisa temsilcisi Turgutluspor ile ligin son sırasında yer alan Bayburt özel idare maçı ne zaman? Turgutluspor - Bayburt maçı saat kaçta, hangi kanalda? Turgutluspor muhtemel ilk 11'i! Bayburt muhtemel ilk 11'i!

Turgutluspor - Bayburt maçı hakemi Eren Gökmen olurken yardımcısı ise Ali Etlikci ve Levent Yeşilyurt olarak belirlendi. Turgutluspor - Bayburt maçı saat kaçta, hangi gün? Turgutluspor - Bayburt hangi kanalda? Turgutluspor muhtemel ilk 11'i!

TURGUTLUSPOR - BAYBURT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maçın bugün saat 15:30'da başlayacak. Turgutlu 7 Eylül stadı'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Turgutluspor – Bayburt İl Özel İdare Spor karşılaşması da Misli üzerinden naklen yayınlanacak.

TURGUTLUSPOR MUHTEMEL İLK 11

1. FATİH DEMİRLEK

5. MERT ÖZYILDIRIM

6. SÜLEYMAN ÖZDAMAR

8. SAMET GÜNHAN

10. MİTHAT YAŞAR

14. MARVİN SİNAN BÜYÜKSAKARYA

16. METE SEVİNÇ

17. MUTLU AKSU DOĞAN

23. TALHA YAZGAN

37. MUHAMMET HAŞİM ÇOBAN

88. MUHAMMED RIDVAN ÖZDEMİR

Turgutluspor - Bayburt maçı saat kaçta, hangi gün? Turgutluspor - Bayburt hangi kanalda? Turgutluspor muhtemel ilk 11'i!

BAYBURT Öİ SPOR MUHTEMEL İLK 11

1. ERHAN ASLAN

3. ÖMER İNAN

5. SİNAN ALTINEL

6. PEKİN KÖŞNEK

7. AKIN AÇIK

90. RIDVAN OKUŞ

20. BİLAL YENER ARICA

29. NEZİR ÖZER

34. KADİR MERT ÖRENTEPE

8. SAVAŞ YORULMAZ

99. CAN AHMET ÜSTÜN

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