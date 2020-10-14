Turgutluspor - Bayburt maçı saat kaçta, hangi gün? Turgutluspor - Bayburt hangi kanalda? Turgutluspor muhtemel ilk 11'i!

Manisa temsilcisi Turgutluspor ile ligin son sırasında yer alan Bayburt özel idare maçı ne zaman? Turgutluspor - Bayburt maçı saat kaçta, hangi kanalda? Turgutluspor muhtemel ilk 11'i! Bayburt muhtemel ilk 11'i!