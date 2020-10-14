Turgutluspor - Bayburt maçı saat kaçta, hangi gün? Turgutluspor - Bayburt hangi kanalda? Turgutluspor muhtemel ilk 11'i!
Manisa temsilcisi Turgutluspor ile ligin son sırasında yer alan Bayburt özel idare maçı ne zaman? Turgutluspor - Bayburt maçı saat kaçta, hangi kanalda? Turgutluspor muhtemel ilk 11'i! Bayburt muhtemel ilk 11'i!
Turgutluspor - Bayburt maçı hakemi Eren Gökmen olurken yardımcısı ise Ali Etlikci ve Levent Yeşilyurt olarak belirlendi. Turgutluspor - Bayburt maçı saat kaçta, hangi gün? Turgutluspor - Bayburt hangi kanalda? Turgutluspor muhtemel ilk 11'i!
TURGUTLUSPOR - BAYBURT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Maçın bugün saat 15:30'da başlayacak. Turgutlu 7 Eylül stadı'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Turgutluspor – Bayburt İl Özel İdare Spor karşılaşması da Misli üzerinden naklen yayınlanacak.
TURGUTLUSPOR MUHTEMEL İLK 11
1. FATİH DEMİRLEK
5. MERT ÖZYILDIRIM
6. SÜLEYMAN ÖZDAMAR
8. SAMET GÜNHAN
10. MİTHAT YAŞAR
14. MARVİN SİNAN BÜYÜKSAKARYA
16. METE SEVİNÇ
17. MUTLU AKSU DOĞAN
23. TALHA YAZGAN
37. MUHAMMET HAŞİM ÇOBAN
88. MUHAMMED RIDVAN ÖZDEMİR
BAYBURT Öİ SPOR MUHTEMEL İLK 11
1. ERHAN ASLAN
3. ÖMER İNAN
5. SİNAN ALTINEL
6. PEKİN KÖŞNEK
7. AKIN AÇIK
90. RIDVAN OKUŞ
20. BİLAL YENER ARICA
29. NEZİR ÖZER
34. KADİR MERT ÖRENTEPE
8. SAVAŞ YORULMAZ
99. CAN AHMET ÜSTÜN