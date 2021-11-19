MANİSA (İHA) - Turgutlu'da kedi vahşeti

4 kedinin vahşice öldürülmesi sonrası caniler için ekip kuruldu

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir ay içerisinde 4 kedinin vahşice öldürülmesi üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler konuyla ilgili inceleme başlatırken hayvan severler ise canilerin bir an önce bulunmasını istiyor.

Manisa Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan Hakan Uykan Parkı civarında, 29 Ekim ve 17-18 Kasım tarihlerinde 4 kedi bacakları ve kafası kesilmiş olarak ölü bulundu. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü cani ya da canilerin bulunması için özel ekip kurdu. Konuyla ilgili olarak Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği çalışma başlatarak şikayetçi olurken, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Karaduman, "Turgutlu'da yaşıyoruz. Turgutlu halkının son zamanlarda yaşamış olduğu büyük bir sıkıntı var. Son bir aydır yaşanan sıkıntılar. Daha öncesi de varmış hatta. Bizim son bir aydır haberimiz oldu bu konuyla ilgili. Geçen ay 2 tane kediyle ilgili, 4 bacağının kesildiği, kafasının kesildiği ile ilgili bilgi geldi. Dün ve önceki günde aynı olaylar yaşanıyor. Geçen ayki olayda polislerimiz harekete geçmişlerdi, fakat bir bilgiye ulaşılamadı. Bu konuyla ilgili olarak ifadelerimizi verdik ve savcılık suç duyurusunda bulunduk. Dün de aynı şekilde Emniyet Müdürümüz, mahalle muhtarımızla birlikte gezip halkla görüştük ve oradaki kamera kayıtlarını topladı polisler. El birliği ile bir çalışma yapıyoruz. Tek temennimiz bunu yapan, bu vahşeti yapan kişinin biran önce bulunması. Çünkü bu normal bir şey değil, bildiğiniz psikopatlık. Bugün bir hayvana yapıyorsa, yarın bir çocuğa bir insana yapacaktır. Önlemlerin biran önce alınıp bu şahsın bulunması tek temennimiz. İnşallah bulunacak diye ümit ediyoruz" dedi.