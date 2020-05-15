Turgutlu'da dört noktada maske takmak zorunlu hale geldi
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Turgutlu'da dört noktada maske takmak zorunlu hale geldi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, bazı cadde ve parklarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Turgutlu'da dört noktada maske takmak zorunlu hale geldi
15.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:55

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, bazı cadde ve parklarda maske takma zorunluluğu getirildi. Turgutlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların Atatürk Bulvarı, Orta Park, Karpuz Kaldıran Parkı ve Koza Parkı'nda maskesiz dolaşamayacağı, karara uymayanlara adli işlem uygulanacağı bildirildi.

Turgutlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bugün saat 12.00'de, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz başkanlığında, CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, Serbest Hekim Erdinç Baba, Serbest Eczacı İhsan Tuğrul Yüksel'in iştiraki ile olağanüstü toplandı. Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında, ilçedeki yoğunluğun fazla olduğu bazı cadde ve parklarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine karar verildi.Turgutlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun bazı caddelerde maske takılması zorunluluğuna ilişkin 15.05.2020 tarihli ve 2020/54 sayılı kararında, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Kovid-19 adı verilen koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ilçemiz genelinde uygulanmak üzere kararlar alınmaktadır. Gelinen noktada alınan tedbirlerin, bulaşımın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; vatandaşın yoğun olarak kullandığı, Atatürk Bulvarı, Orta Park, Karpuz Kaldıran Parkı ve Koza Parkında bulunan vatandaşlarımızın maskesiz dolaşmalarının yasaklanmasına ve Turgutlu Belediye Başkanlığı'nca anonslar yapılarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine karar verilmiştir. Alınan karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi hükümlerine göre idari para cezaları ve Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereğince adli işlem uygulanmasına, kurulumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir" derildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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