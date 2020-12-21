Turgutlu'da asfalt tesisi hizmete açıldı
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Turgutlu'da asfalt tesisi hizmete açıldı

21.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:28
Turgutlu'da asfalt tesisi hizmete açıldı

Turgutlu Belediyesi tarafından 2 milyon liralık yatırımla kurulan asfalt tesisi hizmete açıldı.

Turgutlu Belediyesi tarafından 2 milyon liralık yatırımla kurulan asfalt tesisi hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Çetin Akın, yaptığı açıklamada iki yıl önce kapanan asfalt tesisi yerine modern bir tesis kazandırmak üzere başlattıkları yatırımı devreye aldıklarını bildirdi.

Saatte yaklaşık 25 ton üretim yapabilecek olan asfalt tesisi sayesinde günde 7 kilometrelik asfaltlama yapılabileceğini aktaran Akın, "2021 yılında bozuk ova ve şehir içi yollarında asfalt kaplamasıyla ilgili planlama yaptık. Bu tesis sayesinde önümüzdeki yıllarda Turgutlu'da hiç bir yolda asfalt problemi kalmayacak" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:32:51. #1.15#
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