Turgutalp Mahallesi koruluk ve dinlenme alanı törenle açıldı

23 yıllık ağaçların gölgesinde ilçe halkına nezih bir ortamda dinlenme ve sosyal donatı alanı oluşturulurken, alanın açılışı bugün düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, geçmiş dönemlerde oluşturulan koruluk alanlarda ağaçların belli bir yetişkinlik seviyesine ulaşmasının ardından rekreasyon çalışmalarıyla koruluk alanları halka açıyor. Bu kapsamda Turgutalp Mahallesinde Turgutalp Camisi karşısında bulunan koruluk alanın dinlenme ve sosyal donatı alanı olarak düzenlenme çalışmaları tamamlandı. 1996 yılında dikilen fidanlardan oluşan 3000 m2'lik koruluk alanda; taş zeminden oluşan yürüyüş yolları, dinlenme alanları, kamelyalar gibi sosyal donatı alanlarının yer alıyor.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Rekreasyon çalışması tamamlanan koruluk ve dinlenme alanı, bugün Cuma namazı sonrasında düzenlenen törenle açıldı. Protokolün ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışta teşekkür konuşması yapan Turgutalp Mahallesi Muhtarı Beşir Alıç, "Bundan 2 yıl önce Sabri Bey buranın güzel bir parka dönüştürülmesini teklif etmişti. Böyle bir şey olursa halkımızın gece çıkıp oturacağı bir yer olur diyerek bu fikri desteklemiştim. Bize güzel bir park alanı oluşturdular. Belediyemize teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimiz gelip burada dinleniyor, çayını içiyor, ağaçların gölgesinde huzur buluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban da açılış öncesi alanı dolduran vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Taban, "Bugün özellikle Cuma namazı çıkışında bu yaptığımız alanı hizmete alalım istedik. Güzel bir günde, güneşli bir günde, cemaatimizle, mahalle sakinlerimizle bir arada olalım istedik. Buranın oluşumuyla alakalı süreçten bahsetmek gerekirse; biz biliyorsunuz seçim öncesi 17 aylık dönemde bazı tespitler yapmaya çalıştık. Kıymetli ablalarımız, ağabeylerimiz, büyüklerimiz bizlere yaşam alanları yapın, bu alanları çoğaltın, huzurlu ve güvenli bir şekilde oturabileceğimiz alanlar üretin. Bunun için biz kalkıp kültürparka gitmek zorunda kalmayalım dediler. Hemen hemen tüm mahallelerde bana benzer şekilde talepler iletildi. Biz de göreve gelirken vatandaşımızın düşüncelerimizi, hissiyatlarını önemsediğimizi ifade etmiştik. Biz de burada oluşan bu güzel tabloyu vatandaşın kullanımına daha güzel nasıl getirebiliriz diye çalışma arkadaşlarımız proje hazırladılar ve bu güzel tabloyu ortaya çıkardılar. Çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bazen yapmak çok daha kolay. Buranın yapılabilmesi için öncesinde gölgesinde oturulabilecek bu ağaçların olması gerekiyordu. Ben huzurlarınızda bu ağaçları diken, sulayan, koruyan, kollayan tüm mahalle halkımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Eğer bu ağaçlar dikilmeseydi, biz bugün bunun gölgesinde burayı yapamazdık" dedi.

SAHİP ÇIKMALIYIZ

"Amacımız buralara zarar vermek değil" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban; "Hassasiyet gösteriyoruz hiç şüpheniz olmasın. Amacımız güzelliğe güzellik katmak. Ama bundan sonra daha zor bir görev var. Şimdi bu tür yerler hizmete açıldığında, memlekette sizler kadar duyarlı olmayan, vatanın, milletin sahip olduğu bu güzelliklere zarar verme çabası içerisinde olanlar da var. Bu civarda oturan herkese çok büyük görevler düşüyor. Bundan sonraki görevimiz burayı koruyup kollamak, zarar verecek olanlara karşı mücadele etmek. Ben belediye başkanı olarak takip etmeye çalışırım ama her an burada olamam. Ekiplerimiz gelir temizlik yapar, kontrol eder ama esas kontrol vatandaşla başlayan kontrol. Vatandaşımız bunu sahiplenecek. Kimseyle gidip kavga edin demiyorum. Şehrimizin huzuru her şeyden daha kıymetli. Burada insanları rahatsız eden, kamu malına zarar verenler varsa bunun adresi bellidir. Belediyemizin 153 numarasını da arayabilirsiniz, 155 polis imdat numarasına da bunu bildirebilirsiniz. Her ikisinde de bizler buraya arkadaşlarımızı gönderip gerekli kontrolü yaparlar. Bundan sonraki süreçte bizim burayı daha fazla sahiplenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

SİZLER İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Taban, üretmeye devam edeceklerini de kaydederek konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Sizler için üretmeye devam edeceğiz. Sizleri dinlemeye, kulak vermeye devam edeceğiz. Çünkü ben kendi başıma bir şeyler yapmak, üretmek yerine beklentiler üzerinden giderek; vatandaşın önerisi, talebi nedir onun üzerinden gideceğiz. Aydınlatmasıyla, yürüyüş yollarıyla, kamelyaları ve oturma alanlarıyla güzel bir mekan oluşturduk. Komşuların bir araya geleceği, hoş sohbetlerin yapılacağı bir alan oldu. Öncelikle mahallemize sonra da şehrimize hayırlı uğurlu olsun inşallah."

Konuşma sonrası mahalle sakinleri ve protokolle birlikte kurdele kesilerek alanın açılışı yapıldı. Ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: Bültenler