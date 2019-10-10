TÜRGÖK, 15. yılında gönüllüleri ile buluştu

10.10.2019 08:14

15. yıl etkinliğine sosyolog, yazar Polat Doğru, Kitaplık Üyesi, Avukat Kerim Altınok ve Selim Altınok konuk konuşmacı olarak katıldılar.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, kitaplığının her geçen gün büyüdüğünü ve bu yolda gönüllü ordusu ile beraber hareket ettiklerini söyledi. TÜRGÖK kurucusu Gültekin Yazgan'ın çabalarıyla faaliyete geçtiklerini belirten Tülay Yazgan,"Her geçen gün daha çok kişiye hizmet veriyoruz. Tüm gönüllü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimizin emekleri sayesinde kitaplığımız bugün 15 yaşında. Kitaplığımızın büyümesi için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Emek vermeden değer bilemiyoruz"

Hayatta aldığımız kararların bizleri mutlu etmesi gerektiğini ifade eden Sosyolog Polat Doğru, insanların dış çevre kararlarına göre değil kendi fikirleriyle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Sürdürülebilir motivasyonun tek kaynağının mutluluk olduğunu ifade eden Doğru, "Bu hayatta bir şeylerden haz alabilmek için önce emek vermeniz gerekiyor. Aldığınız kararlarda da yaptığınız seçimlerde de emek göstermelisiniz çünkü emek vermeden değer bilemiyoruz, elde ettiğimiz şeylerin farkına varamıyoruz" diye konuştu.

TÜRGÖK üyesi, müzisyen ve avukat olan Kerim Altınok ve Selim Altınok kardeşler, zorlukları nasıl aştıklarını seyircilere aktardı. Umutsuzluğa kapılmadan azimle mücadele edildiği zaman bütün kapıların açılacağını ifade eden Altınok kardeşler, kitaplığın gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Konuşmalarından sonra Altınok kardeşler çeşitli parçalar seslendirerek katılımcılara güzel anlar yaşattı.

TÜRGÖK'ün bu 15. yıl Gönüllü etkinliğinde, sürekli olarak Kitaplığa emek veren TÜRGÖK gönüllülerine Teşekkür sertifikası ve 15.yıl anısına hazırlanan hediyeler verildi.

Kaynak: Bültenler