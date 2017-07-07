Turgay Şeren Ölümünün 1. Yılında Anıldı





Galatasaray'ın efsane futbolcularından Turgay Şeren, vefatının 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.



Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Turgay Sabit Şener, vefatının 1. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma programına Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin ve Turgay Şeren'in yakınları katıldı. Sarı-kırmızılı efsanenin kabrine Galatasaray Spor Kulübü ve Türkiye Spor Yazarları Derneği çelenk bıraktı. Efsane futbolcu için mezarı başında Kuran-ı Kerim okunurken, anma programı edilen dua ile noktalandı.