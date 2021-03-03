Turgay Başyayla kimdir? Turgay Başyayla hayatı ve biyografisi! Turgay Başyayla kaç yaşında, nereli?
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Turgay Başyayla kimdir? Turgay Başyayla hayatı ve biyografisi! Turgay Başyayla kaç yaşında, nereli?

03.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:56
Turgay Başyayla kimdir? Turgay Başyayla hayatı ve biyografisi! Turgay Başyayla kaç yaşında, nereli?

Başarılı sanatçı Turgay Başyayla, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Turgay Başyayla hakkında merak edilenler. Turgay Başyayla hayatı ve biyografisi. Turgay Başyayla kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve açıklamaları ile dikkat çeken Turgay Başyayla merak konusu oldu. İşte Turgay Başyayla hakkında merak edilen Turgay Başyayla kimdir, Turgay Başyayla hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1977

Kaç yaşında: 44yaşında

Nereli: Zonguldak

1976 yılında Zonguldak şehrinde doğan Turgay Başyayla aslen Çankırılıdır. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Çankırı'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Turgay Başyayla, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler bölümü'nü başarılı bir şekilde bitirmiştir. Turgay Başyayla kariyerine müzik ile başladı. İlk albümünü 2000 yılında çıkarttı. Turgay Başyayla Türkiye'de pek çok konsere imza attı. Turgay, Nazlıcan isimli albümüyle herkes tarafından tanındı. 2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT 'de "Sıla Türküleri" programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra, 2008 – 2009 yıllarında "Türkü Şiir Türkiye" ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden "Lezzet Yolculuğu" programlarını yapmıştır.

TURGAY BAŞYAYLA ALBÜMLERİ NELER?

Nazlıcan,

Ben Patlarsam Eğer,

Öz,

Yediveren,

Saçlarını Taramışsın,

Sisteki Sesler,

Yedi

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