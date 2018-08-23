Tur Otobüsü Kaza Yaptı: 26 Yaralı (2)
YARALI SAYISI 26'YA YÜKSELDİMuğla'nın Seydikemer ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan tur otobüsünde yaralananların sayısı 26'ya yükseldi.
YARALI SAYISI 26'YA YÜKSELDİ
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan tur otobüsünde yaralananların sayısı 26'ya yükseldi. Çevredeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.
Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla),