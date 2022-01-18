Tunuslu STK'ler 14 Ocak'taki gösteride tutuklananların serbest bırakılmasını istedi

Tunus'ta bazı sivil toplum kuruluşları (STK), geçen hafta Cumhurbaşkanı Kays Said'in protesto edildiği gösteride tutuklanan 6 kişinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Tunus'ta bazı sivil toplum kuruluşları (STK), geçen hafta Cumhurbaşkanı Kays Said'in protesto edildiği gösteride tutuklanan 6 kişinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası (SNJT), Demokratik Kadınlar Derneği ile Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Yasemin Devrimi'nin yıl dönümü olan 14 Ocak'taki gösteride yaşananlara ilişkin başkent Tunus'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan SNJT Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi, "14 Ocak'ta düzenlenen gösteride, emniyet güçlerinin sert müdahalesine eylemcilerin yanı sıra birçok gazeteci arkadaşımız da maruz kaldı. Cumhurbaşkanı Said'den bu saldırılardan dolayı özür bekliyoruz." dedi.

Said'in hak ve özgürlükler konusunda verdiği sözleri hatırlatan Celasi, "Cumhurbaşkanı Said'den hak ve özgürlükleri garanti altına alma konusundaki taahhütlerine uymasını, gösteri ve ifade özgürlüğüne saldırıyı sonlandırmasını talep ediyoruz. Gösterin ardından tutuklanan 6 kişinin serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu Şube Başkanı Alan Talbi de Said'in verdiği sözlere uyması, gazetecilere ve göstericilere yönelik müdahalelerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Gösteriye birçok siyasi parti ve STK katılmıştı

Tunuslu muhalifler, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını 2011'deki devrimin yıl dönümü olan 14 Ocak'ta düzenledikleri gösterilerle protesto etmişti.

Gösterilere siyasi partilerden Nahda Hareketi, Demokratik Akım Partisi, Cumhuriyetçi Parti, Emek ve Özgürlükler için Demokratik Blok, Özgür Anayasa Partisi, İşçi Partisi ile çok sayıda STK de katılmıştı.

Başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ne girmeye çalışan gösterilere, güvenlik güçleri tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, onlarca gösterici de gözaltına alınmıştı. Gözaltındakilerden çoğu daha sonra serbest bırakılırken 6 gösterici tutuklanmıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus'ta bir süredir siyasi kriz yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.