Tunus'un Cerbe Adası'ndaki Yahudi Ayinleri Sona Erdi

Tunus'un Cerbe Adası'ndaki geleneksel Garibe Sinagogu ayinleri dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yaklaşık beş bin Yahudinin katılımıyla, renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.

Başkent Tunus'un 575 kilometre güneyindeki Cerbe Adası'nda bulunan ve Yahudi inancına göre 2 bin 600 yıl öncesine dayanmasıyla en eski havralardan biri kabul edilen Garibe Sinagogu'nda düzenlenen geleneksel ayin sona erdi.

Garibe Sinagogu'nda gerçekleştirilen ayinleri ziyaret eden Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Garibe Sinagogu'nun Tunus devrimin ardından açılışının 2. yıl dönümü vesilesiyle dinlerarası barış konulu bir konferansa katılmak üzere Cerbe Adası'na geldiğini belirtti.

Cerbe Adası'na geldiğinde Garibe Sinagogu'nu ziyaret ettiğini ve buradaki din görevlisi baş hahamın kendisine buradaki Yahudilere mesajını sorduğunu belirten Doğan, mesajında şunları söylediğini kaydetti:

"Bizler, hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Bir olan Allah'a inanan insanlarız. Dolayısıyla çocuklarımızın geleceği ve barış içerisinde yaşamaları için birlik ve beraberlik, dayanışma ve kardeşliğin kuvvetlendirilmesi amacıyla burada bulunuyorum. Türk milleti, Yahudi milletinin de İspanyol zulmünden kurtulmasına büyük katkılar sağlamıştır. Bugün Yahudi kardeşlerimizden bu katkının karşılığını, çocuklarımızın geleceği için bu kardeşliği güçlendirmelerini bekliyoruz."

Doğan, ayine katılanların da, Türkiye'nin İspanyol zulmünden kaçan Yahudilere kapı açmasını takdirle karşıladıklarını paylaştı.

Ayinin organizatörlerinden Roni Trabelsi ise bu yıl İsrail'in Tunus'a yönelik seyahat uyarısı yapmaması sayesinde 5 binden fazla Yahudi'nin geleneksel Garibe Ayinlerine katıldığını belirtti.

- Yumurtalara dilekler yazılıyor

Her yıl düzenlenen Garibe ayininin birinci gününde Yahudiler sinagog ziyaretinin ardından dua okuması için hahambaşının yanına gidiyor.

Kadınların daha yoğun katılım gösterdiği Garibe ayinlerinde en dikkat çeken ritüellerden biri üzerine dilekler yazılan yumurtaların mabetteki mağaraya bırakılması. Ziyaretçiler önce mabette mum yakıyor ardından yumurtaları kutsal olarak kabul ettikleri mağaraya bırakıyor.

Garibe ayinlerine katılanlar ikinci günde sembol olarak bir fener maketini çeşitli şekilde süslüyor ve mabedin çevresinde kortej halinde yürüyüş yapıyor. Dini içeriğinin yanında, müzik eşliğinde kültürel etkinliklerin de yapıldığı Garibe ayininde son olarak bu maket açık artırmayla satılıyor. Elde edilen gelir sinagogun giderlerine tahsis ediliyor.

Cerbe Adası

Yunan, Roma gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, yüzölçümü yaklaşık 500 kilometrekare olan Cerbe Adası'nda, Afrika'nın en eski sinagogunun yanında 366 cami ve mescit bulunuyor.

Garibe Sinagogu'nun Kudüs'ün M.Ö 597 ile 586 yılları arasında Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından iki kez işgale uğramasının ardından bazı Yahudi ailelerin göç etmesiyle kurulduğuna inanılıyor.

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "Garibe Adası" diye de biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor.

Nüfusu yaklaşık 160 bin olan adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. Adada bin 500 civarında Yahudi yaşıyor.