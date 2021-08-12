Tunus'taki orman yangınlarında 450 hektarlık alan kül oldu
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Tunus'taki orman yangınlarında 450 hektarlık alan kül oldu

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Orman yangınından görüntüler Yangınlara müdahale edilmesi Tunus'un kuzey ve kuzeybatısında 9 Ağustos'tan bu yana etkili olan orman yangınlarında 450 hektarlık orman arazisinin yandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Orman yangınından görüntüler

Yangınlara müdahale edilmesi Tunus'un kuzey ve kuzeybatısında 9 Ağustos'tan bu yana etkili olan orman yangınlarında 450 hektarlık orman arazisinin yandığı bildirildi. Ülkenin kuzeybatısındaki Cendube vilayetine bağlı Firnanah bölgesinde çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tunus'taki orman yangınlarında 450 hektarlık alan kül oldu
Tunus'taki orman yangınlarında 450 hektarlık alan kül oldu
Tunus'taki orman yangınlarında 450 hektarlık alan kül oldu
Tunus'taki orman yangınlarında 450 hektarlık alan kül oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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