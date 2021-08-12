Tunus'taki orman yangınlarında 450 hektarlık alan kül oldu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Orman yangınından görüntüler Yangınlara müdahale edilmesi Tunus'un kuzey ve kuzeybatısında 9 Ağustos'tan bu yana etkili olan orman yangınlarında 450 hektarlık orman arazisinin yandığı bildirildi.