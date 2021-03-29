Tunus'ta yüzlerce mühendis maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi
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Tunus'ta yüzlerce mühendis maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi

Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Tunus'ta yüzlerce mühendis maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi

Tunus'ta kamu kurumlarında çalışan mühendisler, maaşlarının artırılması için hükümetle imzalanan anlaşmanın uygulanmasını istedi.

Tunus'ta kamu kurumlarında çalışan mühendisler, maaşlarının artırılması için hükümetle imzalanan anlaşmanın uygulanmasını istedi.

Tunus Elektrik ve Gaz Şirketi (Steg) önünde toplanan yüzlerce mühendis, "Mühendise hakaret etmeyin, onurlandırın", "Biz, umut ve geleceğiz" ve "Zam lütuf değil haktır" sloganları attı.

Mühendisler Sendikası Başkanı Kemal Sahnun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maaşların artırılması konusunda imzalanan anlaşmanın uygulanması talebiyle gösteri düzenlediklerini ve bugünden itibaren 5 günlük greve başladıklarını söyledi.

Sahnun, imzalanan anlaşmada, zammın, hem devlet sermayeli kamu kurumlarında hem de kamu teşebbüslerinde çalışan mühendislere tahsis edilmesinin öngörüldüğünü ancak hükümetin, anlaşmanın, kamu teşebbüslerindeki mühendislerle ilgili kısmını uygulamaktan vazgeçtiğini belirtti.

Sendika Başkanı Sahnun, taleplerinin karşılanmaması durumunda, süresiz greve gideceklerini dile getirdi.

Hükümetten mühendislerin talebine ilişkin açıklama yapılmadı.

Tunus hükümeti 2019 ve 2020'de, kamudaki mühendislerin ücretlerinin artırılması için Mühendisler Sendikası ile iki anlaşma imzalamış ve ikinci anlaşmada artışın 2021'in mart ayı bitmeden uygulamaya konulması öngörülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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