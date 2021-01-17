Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
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Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

17.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 09:49

Güvenlik önlemi detayları Göstericilerden detaylar Polisin gaz bombası atması Bir göstericinin gözaltına alınması Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Tunus'taki Ettadhamen bölgesinde toplanan bir grup gösterici, güvenlik...

Güvenlik önlemi detayları

Göstericilerden detaylar

Polisin gaz bombası atması

Bir göstericinin gözaltına alınması Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Tunus'taki Ettadhamen bölgesinde toplanan bir grup gösterici, güvenlik güçleri ile çatıştı. Yaşam şartları ve işsizliği protesto eden göstericiler, yolları kapatarak çöp konteynerlerini ateşe verdi. Tunus güvenlik güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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